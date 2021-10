Mural zachęcający do czytania podziwiać można w Drawsku Pomorskim. Antysmogowy malunek pojawił się na ścianie tamtejszej biblioteki.

Do wykonania muralu zostały użyte specjalne antysmogowe farby zawierające nanocząsteczki tlenku tytanu. To dlatego, że w tej części Drawska Pomorskiego jest bardzo duży ruch pojazdów i często tworzą się korki.Mural powstał w ramach realizacji projektu "Ogród książki - miejscem twórczych inspiracji i integracji" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków gminy i dochodów własnych Ośrodka Kultury.Przy stworzeniu muralu pracowało czworo artystów: Anna Kinga Troczyńska, Svietłana Ulka, Elżbieta Zalewska, Maciej Szeląg, a zaprojektował go Dawid Celek.