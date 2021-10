Program bezpłatnych badań w szpitalu wojewódzkim

dr Tomasz Lipiński podczas badania ultrasonograficznego odcinka aorty. Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Bezpłatnie można zrobić USG jamy brzusznej, które wykrywa tętniaki aorty. Takie badania, po raz trzeci, organizuje Szpital Wojewódzki w Szczecinie. To w ramach ogólnopolskiego programu badań przesiewowych.

Każdy pacjent, który weźmie w nim udział będzie miał zrobione USG aort i tętnic biodrowych. Podczas badania, lekarz oceni ich stan.



W badaniu mogą wziąć udział i kobiety, i mężczyźni, jednak tętniak aorty sześć razy częściej występuje u mężczyzn.



- Zapraszamy pacjentów powyżej 65. roku życia, którzy spełniają trzy z pięciu dodatkowych czynników ryzyka, jest to: nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu we krwi, płeć męska, palenie papierosów i choroba niedokrwienna serca w wywiadzie - mówi lek. med. Mateusz Motyliński z oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



- Szybkie wychwycenie choroby pozwala na pełne wyleczenie - dodaje dr n. med. Tomasz Lipiński. - W sytuacjach bardziej pilnych, przy większych tętniakach, bierzemy chorych pod opiekę poradni naczyniowej. Wychwycenie tętniaka aorty na wczesnym etapie i prowadzenie tego chorego przez lekarza, istotnie zwiększa szanse i zmniejsza zagrożenie dla zdrowia i życia.



Aby zapisać się do programu, trzeba się zarejestrować pod numerem telefonu: 22 213 90 86. W poprzednich edycjach programu, zbadano ponad 110 osób, tętniaka wykryto u 50 osób.