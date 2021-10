Podejrzana o zabójstwo tłumaczy, że ofiara sama dźgnęła się nożem w serce

Zarzut zabójstwa konkubenta usłyszała we wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie 48-letnia Elżbieta K. Kobieta jest podejrzana o to, że w niedzielę podczas awantury dźgnęła nożem w serce swojego 41-letniego partnera.

Podejrzana nie przyznaje się jednak do winy. Twierdzi, że konkubent krzywdę zrobił sobie sam - mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.- Podała, że tego dnia w mieszkaniu doszło do awantury. W jej toku rozemocjonowany pokrzywdzony uchwycił nóż, przystawił sobie do klatki piersiowej i pomimo, że podejrzana próbowała mu go odebrać, sam sobie wbił go w klatkę piersiową i spowodował swoje zranienie - mówi Gąsiorowski.W chwili zatrzymania Elżbieta K. miała w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. Po przesłuchaniu prokuratura wystąpiła do Sądu Rejowego w Koszalinie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Zostanie on rozpatrzony w środę. Kobiecie grozi dożywocie.