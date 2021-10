Uczniowie klasy mundurowej w koszarach ZBOT

Podczas spotkania z żołnierzami nastolatkowie od kulis mogli przyglądać się funkcjonowaniu jednostki. Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

Poznali podstawy żołnierskiego fachu - uczniowie klasy mundurowej z Centrum Edukacji "Zdroje" odwiedzili koszary 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie.

Podczas spotkania z żołnierzami nastolatkowie od kulis mogli przyglądać się funkcjonowaniu jednostki. Większość z nich poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością w służbach mundurowych.



- Od dziecka oglądałam z tatą stare filmy wojenne i "coś się we mnie ruszyło". W czwartej klasie podstawówki zaczęłam się interesować historią, a teraz wstąpiłam do klasy mundurowej - opowiada jedna z uczennic. - Mamy Przygotowanie Wojskowe, czyli zajęcia wojskowe, odbywają się one dzisiaj, są to dwie godziny. I cały dzień spędzamy w jednostce - dodał jej kolega.



- Pokazaliśmy całe spektrum aktywności wojskowych, tego, co w wojsku się liczy. Dotarliśmy tu na piechotę, a więc już po drodze była swego rodzaju już zaprawa fizyczna. Tak, że wojsko z każdej strony: intelekt i tradycja oraz wysiłek fizyczny - wymieniała Katarzyna Hałaczkiewicz, z 14. ZBOT, opiekun Oddziału Przygotowania Wojskowego Centrum Edukacji Zdroje.



W zajęciach wzięło udział kilkudziesięcioro uczniów.