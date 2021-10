DPS przy ulicy Kruczej w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Dotacja przeznaczona zostanie m.in. na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia związanego z ochroną przed zakażeniami Covid-19. źródło: ZUW

Prawie 1,5 miliona złotych - to kolejna transza dodatkowych środków z budżetu państwa dla 32 Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim. Pieniądze trafią do 17 powiatów i do miasta Koszalin, które prowadzą placówki.