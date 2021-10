Poligon Drawski: ruszyły ćwiczenia "Victory Eagle"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Około tysiąc żołnierzy polskich, amerykańskich oraz zachodniopomorskich terytorialsów rozpoczęło działania na Poligonie Drawskim. Ruszyły tam ćwiczenia "Victory Eagle".

Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, która wystawiła siły do ćwiczeń, generał brygady Dariusz Kosowski, główne cele tych działań to doskonalenie umiejętności i rozwijanie współpracy z armią amerykańską. Zaznaczył, że głównym celem jest budowanie wzajemnego zaufania podczas ćwiczeń.



Dariusz Kosowski powiedział, że brygada wielokrotnie brała udział w międzynarodowych ćwiczeniach. Dodał, że w ich trakcie będą realizowane typowe zadania bojowe: odparcie uderzenia oraz kontrataki.



Jak podkreślał dowódca batalionu armii amerykańskiej podpułkownik Kenneth Selby, wspólne działania mają też duże znaczenie dla partnerstwa armii obu krajów i dalszego rozwoju relacji w przyszłości.



W ćwiczeniach "Victory Eagle" na Poligonie Drawskim udział weźmie też około 300 żołnierzy WOT. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin dowódca 141. batalionu lekkiej piechoty 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownik Maciej Paul, terytorialsi będą wspierać wojska polskie i amerykańskie i tym samym podnosić swoje umiejętności.



Podkreślił, że zadaniem WOT jest wspieranie sił wojsk operacyjnych. Dodał, że taki rodzaj współpracy jest dla żołnierzy istotną wymianą doświadczeń.



Ćwiczenia "Victory Eagle" potrwają do końca miesiąca.