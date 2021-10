Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Woda zalała ulicę Pierwszej Brygady w Stargardzie. Doszło do awarii magistrali.

Sytuacja jest już opanowana, woda wróciła do mieszkańców, choć mogą być jeszcze problemy z ciśnieniem.



- Kierowcy muszą jeździć objazdami - mówi Milena Iżewska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. - Od ulicy Szczecińskiej do Hotelu 104. Ten fragment będzie zamknięty. Aktualnie woda jest odpompowana i pracownicy rozkuwają asfalt. Kierowcy dojadą do ulicy Szczecińskiej, przez ulicę Obrońców Westerplatte.



Usuwanie awarii potrwa do późnych godzin wieczornych.