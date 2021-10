Miał do odsiadki niecały rok. Teraz grozi mu 10 lat

26-latek trafił już do aresztu, a za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał przed sobą karę 10 miesięcy więzienia, a może posiedzieć nawet 10 lat. Mowa o mężczyźnie z Kołobrzegu zatrzymanym przez miejscową policję.

26-letni kołobrzeżanin miał do odsiadki karę więzienia, lecz ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Na jego trop wpadła kołobrzeska policja, która ustaliła adres, w którym przebywał mężczyzna. Policjanci zapukali do jego drzwi i zatrzymali 26-latka.



Na tym jednak jego kłopoty się nie skończyły. Po przeszukaniu pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę okazało się, że w mieszkaniu ukrywa on narkotyki. Łącznie policja zabezpieczyła ponad 200 gramów mefedronu.



26-latek trafił już do aresztu, a za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu teraz do 10 lat więzienia.