Dzień Edukacji Narodowej w Stargardzie

Nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli i placówek oświatowych z terenu miasta i powiatu stargardzkiego zostali wyróżnieni przez Iwonę Wiśniewską, starostę powiatu stargardzkiego i Ewę Sowę, zastępcę prezydenta Stargardu podczas miejsko-powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Było muzycznie i sentymentalnie. Do nauczycieli skierowano wiele ciepłych słów, podziękowań; nie zabrakło rozmów o wyzwaniach współczesnej szkoły.- Praca pedagoga i nauczyciela to misja. To trzeba lubić, to trzeba czuć i to jest po prostu świetne - oceniła Kamila Zaguła, pedagog specjalny Przedszkola Miejskiego nr 1 w Stargardzie.- Nauczyciel to przede wszystkim człowiek, który kocha dzieci, pracę, to jest jego pasja. - Motywuje mnie najmniejszy sukces mojego ucznia. - To jest moja pasja, rozwój zainteresowań... - Praca z uczniem daje mi ogromną satysfakcję z jego sukcesów, duma z tego zawodu i radość, że wróciliśmy do nauki stacjonarnej. Życzę każdemu, żeby się to nigdy nie powtórzyło, bo to było bardzo trudne doświadczenie - mówili nauczyciele.Nagrody za swoją pracę odebrali też szczecińscy nauczyciele. W Willi Lentza z pedagogami spotkał się prezydent Piotr Krzystek. W tym roku nagrody otrzymało 200 osób.