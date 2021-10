"W wiszeniu na włosach podoba mi się to, że czuję się jak ptak. Po prostu lecę" [WIDEO]

Mat. YouTube / Circus of Horrors

Pochodząca ze Szczecina Anastazja Sawicka kilka dni temu holowała w Londynie 4 - tonowego busa przyczepionego zderzakiem do… swoich włosów. Wprawiła tym w zdumienie mieszkańców brytyjskiej stolicy.

Pracująca teraz w londyńskim cyrku Anastazja Sawicka wyjechała ze Szczecina jako nastolatka.



- Przeprowadziłam się do Anglii, do Londynu, jak miałam 13 lat, po smierci moich rodziców. Studiowałam biochemię i przez przypadek poznałam teraz mojego małżonka, który jest połykaczem mieczy. Zabrał mnie do "Circus of Horrors" i to była miłość i z cyrkiem i z małżonkiem - mówi Sawicka.



Anastazja w cyrku wykonuje numer nazywany „wiszeniem na włosach”.



- Najbardziej w wiszeniu na włosach podoba mi się to, że czuję się jak ptak. Niczego się nie trzymam tylko po prostu lecę. To jest niesamowite wrażenie. Używam bardzo dużo odżywki do włosów, mniej więcej dwie butelki dziennie, także to mnie trochę kosztuje. Jedyne co mi przeszkadza w takich występach, jak pociągnięcie ciężarówki, to że po tym bardzo bolą nogi. Dużo siły trzeba, żeby ją pociągnąć - mówi Sawicka.



Anastazja brała udział w finale brytyjskiej edycji "Mam talent". Pobiła też rekord Księgi Guinnessa jako kobieta, która podniosła największy ciężar na włosach.