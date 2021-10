Dawnych wspomnień czar. Unikaty w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kilkadziesiąt zabytkowych samochodów można oglądać w sobotę w Kołobrzegu. To ostatnia taka szansa w tym roku, by w jednym miejscu zobaczyć perełki polskiej i zagranicznej motoryzacji.

Chociaż niektóre z nich liczą po 40 czy 50 lat, to nadal znajdują się w świetnym stanie – mowa o zabytkach na czterech kołach, które można w sobotę oglądać w Kołobrzegu.



Miejscowe Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji zorganizowało oficjalne zakończenie sezonu. Radosław Turek, prezes stowarzyszenia mówi, że na to wydarzenie przybyły samochody z regionu, ale nie tylko.



- Ze Szczecina, ze Słupska, Koszalina, Stargardu i oczywiście nasi członkowie, jest Borgward Isabella, unikatowy pojazd, Citroen BL - wymienia Turek.



Spacerujący w centrum Kołobrzegu są pod wrażeniem zaprezentowanych pojazdów.



- Coś pięknego. To moje lata. Ten mały fiat wygląda jakby dopiero wyszedł z fabryki. Jak się rodziłem, to jeszcze małe i duże fiaty jeździły, więc większość tych aut to ja nie znam. Fajnie widzieć, że ktoś jeszcze jeździ tymi autami - mówią mieszkańcy, którzy przyszli zobaczyć zabytkowe pojazdy.



Zabytkowe samochody przejechały spod kołobrzeskiego ratusza do Ustronia Morskiego, a o godzinie 16 powrócą do Kołobrzegu i zaparkują przed latarnią morską.