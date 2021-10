Synod, czyli "odświeżyć na nowo radość bycia Kościołem"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Papież Franciszek zainaugurował w październiku pierwszy etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. W niedzielę w szczecińskiej katedrze nastąpi początek synodu na poziomie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Mszy św. w południe będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.



- Synod ma nam m.in. pomóc odświeżyć na nowo radość bycia Kościołem - mówi rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie ks. dr Krzysztof Łuszczek. - To doświadczenie, że jesteśmy jedni obok drugich, bracia i siostry, wierzący w Jezusa Chrystusa, patrzący na krzyż z nadzieją, abyśmy umacniali się nawzajem w wierze i abyśmy z tych charyzmatów, które Pan Bóg pozostawił w Kościele, korzystali świadomie i jak najczęściej.



Synod obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie na dwa lata do października 2023 r. Ojciec Święty zaapelował, by nie był to czas jałowych dyskusji, lecz słuchania Ducha Świętego, który poprowadzi nas tam, gdzie Bóg chce.