Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie zakończyły się w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Polsko-niemieckie nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Trójcy w Szczecinie zakończyło w niedzielę Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie.

W dwudniowym wydarzeniu były wykłady, koncert muzyki sakralnej, a także polsko-niemieckie spotkanie w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie-Zdrojach. Ogród otwarto 9 lat temu. Przed wojną w tym miejscu Bonhoeffer prowadził Seminarium Kaznodziejskie.Dietrich Bonhoeffer urodził się we Wrocławiu. Jak pisał w jednym z tekstów ks. Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie, początek działalności Bonhoeffera przypada na okres, w którym w Niemczech do władzy dochodzi Hitler i zaczyna wprowadzać nazistowskie zasady. Dietrich Bonhoeffer studiował teologię ewangelicką w Berlinie. Ks. Bonhoeffer był ewangelickim duchownym i krytycznie wypowiadał się na temat nazizmu. Był jednym z filarów Kościoła Wyznającego, który powstał w niemieckim Kościele ewangelickim jako opozycja do oficjalnej władzy. Kościół ten został uznany za nielegalny, w związku z tym państwo przestało go finansować, zabroniono również kształcenia kadry oraz wyświęcania na duchownych.Kościół Wyznający nie mógł sobie pozwolić, aby absolwenci uczelni teologicznych byli prowadzeni w duchu pronazistowskim. Zaczęto zatem organizować nielegalne seminaria. Odpowiedzialnym za ich prowadzenie został ks. Dietrich Bonhoeffer. Pierwsze takie seminarium powstało w Zingst, a w 1935 roku przeniesione zostało do Finkenwalde (dzisiaj Szczecin Zdroje) i tam funkcjonowało do września 1937 roku. W tym okresie w kilku kursach duszpasterskich brało udział 112 absolwentów uczelni teologicznych. Ks. Bonhoeffer był dla nich zarówno ojcem duchowym, autorytetem, jak i przyjacielem. Ks. Bonhoeffer wprowadził tam tryb życia zaczerpnięty z katolickich monasterów. Codziennie wspólnie modlono się i medytowano nad jednym tekstem biblijnym, przebywano wspólnie w ciszy. Wielu seminarzystów w późniejszym okresie trafiło do obozów koncentracyjnych lub więzień, niektórzy za wierność swoim ideologiom oddali życie.Ks. Dietrich Bonhoeffer został uwięziony, a następnie powieszony w obozie koncentracyjnym Flossenbürg 9 kwietnia 1945 roku.