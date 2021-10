15-lecie hospicjum w Tanowie. Powstało "z małej grupy społecznej, która chciała pomagać ludziom"

Zaopiekowali się prawie dwoma tysiącami osób chorych na raka. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie obchodzi 15-lecie swojego istnienia.

Zaczynali jako hospicjum domowe, a dziś pomagają chorym w stacjonarnym hospicjum w Tanowie - mówi Aleksandra Mazur-Woroniecka ze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów.- To była grupa ludzi, która miała taki problem, że ich bliscy byli chorzy na raka i odeszli. Potem, kiedy myśmy zostali osieroceni, to postanowiliśmy jednak coś robić dalej. Jako, że nam pomagało hospicjum szczecińskie, ale też chcieliśmy się włączyć w taka opiekę. Stowarzyszenie trwało od 2003 roku, ale w Szczecinie trudno nam było znaleźć miejsce. Chyba pod koniec 2005 r. zdecydowaliśmy, że wyniesiemy się poza Szczecin - mówi Mazur-Woroniecka.Budowa hospicjum stacjonarnego od pomysłu do fizycznej realizacji trwała 10 lat.- 21 osób możemy przyjąć do nas na stałe, ale zatrudnionych jest ponad 50. Okazało się, że oprócz pielęgniarek, lekarzy i całego personelu medycznego, to jednak potrzeba bardzo dużo ludzi, którzy pomagają im w tym działaniu. Z takiej małej grupy społecznej, która chciała pomagać ludziom, powstało bardzo duże przedsiębiorstwo - mówi Aleksandra Mazur-Woroniecka.Dziś opiekują się chorymi głównie z powiatu polickiego, ale także z ościennych dzielnic Szczecina. Do czasu wybudowania hospicjum stacjonarnego, swoją działalność finansowali tylko z odpisów podatkowych.