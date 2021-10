Śledczy zabezpieczyli prawie 100 krzewów konopi indyjskich. źródło: asp. Anna Matys Oficer prasowy KPP w Szczecinku Śledczy zabezpieczyli prawie 100 krzewów konopi indyjskich. źródło: asp. Anna Matys Oficer prasowy KPP w Szczecinku Śledczy zabezpieczyli prawie 100 krzewów konopi indyjskich. źródło: asp. Anna Matys Oficer prasowy KPP w Szczecinku

Nielegalną plantację marihuany zlikwidowali policjanci w gminie Barwice. Należała do 34-letniego mężczyzny.

Śledczy zabezpieczyli prawie 100 krzewów konopi indyjskich. Rosły w jego domu, który był specjalnie do tego dostosowany.



Mężczyzna został zatrzymany w Szczecinku, trafił do aresztu, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.