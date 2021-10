Odpust w parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Msza Święta odpustowa to jeden z punktów uroczystości odpustowych w parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki na szczecińskiej Rudziance - mija 37 lat od zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.

O godzinie 17 rozpocznie się Msza Św. odpustowa. Parafia znajduje się na osiedlu Nad Rudzianką, na Prawobrzeżu. Kaplica tymczasowa mieści się przy ulicy Gwarnej i Romantycznej.- To dla nas, Polaków ważna postać. To dla nas, katolików ważna postać. To święty, męczennik; ten, który bronił człowieka, godności ludzkiej, mówił o Krzyżu, o tym, zeby zapatrywać się w Chrystusa, który oddał życie. Mówił o tym, że każdy człowiek ma prawo żyć i to: godnie żyć - zaznacza ks. Sylwester Marcula, proboszcz parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie.Dalszy ciąg wydarzeń związanych z odpustem w sobotę, kiedy odbędzie się Bieg im. ks. Jerzego Popiełuszki po Puszczy Bukowej i w niedzielę Procesja Różańcowa z krzyżami, która przejdzie z Sanktuarium Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na os. Słonecznym do parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki nad Rudzianką.Wszystko zakończy koncert patriotyczny.