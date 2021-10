Relikwie św. Jana z Kęt w kościele seminaryjnym

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Uroczysta msza św. z wprowadzeniem relikwii św. Jana z Kęt, a potem wykład o historii powstania szczecińskiego seminarium złożą się na inaugurację roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz początek roku formacyjnego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym, które obchodzi 40-lecie istnienia.

O godzinie 10:00 mszy św. będzie przewodniczył abp. Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski wprowadzi do kościoła seminaryjnego relikwie św. Jana z Kęt, profesora Akademii Krakowskiej - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Ich niezwykłość polega też na tym, że ofiarował je do szczecińskiego seminarium w 1973 roku - nie kto inny tylko - arcybiskup Krakowa kardynał Karol Wojtyła. Kilka miesięcy temu, znalazłem dokument, który potwierdzał, że takie relikwie zostały przekazane. Po trwających kilka tygodni poszukiwaniach, udało się te relikwie w jednym ze szczecińskich kościołów odnaleźć - tłumaczy ks. Łuszczek.



W południe w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego rozpocznie się wykład inauguracyjny na temat: "Wspólnota żywych kamieni. Droga do utworzenia Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie", który wygłosi prof. US dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.