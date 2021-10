Świnoujście: po paliwo płyną do innego miasta

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

350 miejsc do cumowania, w ciągu roku tysiące jachtów z całego świata i doskonałe warunki do wypoczynku.

W tej chwili jedynym, ale sporym kłopotem na świnoujskiej marinie jest brak miejsca do zatankowania łodzi... By uzupełnić bak, żeglarze muszą płynąć do portu w innym mieście.



Choć na wlocie do Basenu Północnego stoi stacja paliw, w tej chwili na marinie tankować się nie da. Stacja jest zamknięta, a najbliższa, wcale nie tak blisko.



Dla żeglarzy, to spore utrudnienie: - Pływamy aż do Dziwnowa często, albo do Trzebieży, żeby zatankować swoje łodzie, także jest to problem.



Sytuacja wygląda tak od trzech lat. Powód jest prozaiczny - mówi Marek Świderski, kierownik mariny: - Mieliśmy możliwość jeszcze w 2019 roku z cysterny, która u nas stacjonowała. Nasz najemca nie dostał koncesji na kolejne lata.



I teraz na koncesję poczekać musiała nowa stacja paliw.



Anna Kryszan, dyrektorka OSiR, potwierdza, że jej uruchomienie jest już pewne: - Mieliśmy przez ostatnie lata problem ze stacją paliw. Wiemy już na pewno, że ruszy w przyszłym roku. To na pewno ułatwi wszystkim korzystanie z tej mariny.



W przyszłym roku, przy stacji, powstanie także pomost paliwowy.