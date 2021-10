Już ruszyły przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Koniec października to dla Polaków szczególny czas - przed nami uroczystość Wszystkich Świętych.

Mieszkańcy Szczecina już zaczęli przygotowania, by uczcić pamięć najbliższych. Na razie osób jest niewiele, jedni sprzątają groby, inny przynoszą kwiaty i znicze...



- W tej chwili jeszcze nie ma takiego nawału ludzi, ale przypuszczam, że w sobotę czy niedzielę już będzie więcej. - To dopiero pierwszy dzień. Czyszczę i myję pomniki, ale też grabię liście. - Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych. Trochę zaniedbuję, bo praca, bo mama i wnuki, ale raz w miesiącu jestem. - Nie tylko odwiedzać we Wszystkich Świętych, ale powinniśmy cały rok o tym pamiętać. Jak nie możemy przyjść na cmentarz, to możemy się pomodlić w domu czy w kościele - mówili szczecinianie.



Cmentarz Centralny w Szczecinie, to największa nekropolia w Polsce i trzecia, co do wielkości w Europie. Jego powierzchnia wynosi ponad 170 hektarów.