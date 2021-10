Znowu zmiany na węźle Kijewo

Kolejna zmiana organizacji ruchu na szczecińskim węźle Kijewo.

W godzinach popołudniowych, drogowcy zmienią tu sposób dojazdu autostradą A6, od strony Goleniowa w kierunku centrum Szczecina - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Dotychczas, kierowcy jadący do Szczecina musieli zjechać na przeciwległą jezdnię, gdzie jest ruch w obu kierunkach. Teraz wracamy do tego, co było jeszcze kilkanaście tygodni temu. To ważne, że to miejsce zjazdu na Szczecin znowu się zmieni, także będzie o te kilkaset metrów wcześniej - dodaje Grzeszczuk.



Wprowadzana w środę zmiana - na węźle Kijewo - obowiązywać będzie przez najbliższych kilka tygodni. Wszystkie prace drogowe, w tej części autostrady A6, mają zakończyć się w połowie przyszłego roku.