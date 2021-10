Obwodnica Świnoujścia jeszcze w tym roku [ZDJĘCIA]

Wschodnia obwodnica Świnoujścia otwarta będzie jeszcze w tym roku. Inwestycja odciąży główną drogę, biegnącą przez centrum miasta.

W tej chwili, wykonawca prowadzi ostatnie prace drogowe.Z powstania obwodnicy, szczególnie cieszą się mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej - głównej drogi miasta: - Przy Grunwaldzkiej mieszkam, to jest straszny hałas. - Tak myślę, że będzie ciszej. Tą ulicą jeżdżą wszystkie samochody ciężarowe.Budowa obwodnicy, biegnącej ul. Steyera - w tej chwili - chyli się ku końcowi.Wykonawca prowadzi ostatnie prace drogowe i porządkuje przestrzeń wzdłuż drogi - informuje Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia: - Trwają, w tej chwili, ostatnie prace przy nawierzchni chodników, zatok autobusowych i drogach dla rowerów. Później, wykonawcy zostanie położenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu.Jaz dodaje, że obwodnica do użytku oddana ma zostać jeszcze w tym roku. - Na początek grudnia przewidziany jest odbiór, wykonawca ma zakończyć budowę do końca listopada.Wykonawcą drogi jest firma PORR, która również buduje tunel pod Świną. Koszt inwestycji, to ponad 41 mln zł.