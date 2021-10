Generał Boruta-Spiechowicz i Franciszek Knapp uhonorowani [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przedwojenny generał i były żołnierz AK więziony w PRL przez komunistów uhonorowani w Szczecinie. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przedwojenny generał i były żołnierz AK więziony w PRL przez komunistów uhonorowani w Szczecinie. Zdecydowali o tym radni na ostatniej sesji.

Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz został patronem ulicy na osiedlu Skolwin. Uczestnik wojny z bolszewikami, kampanii 1939 roku i później dowódca w armii Andersa po wojnie trafił do Szczecina.



Na Skolwinie mieszkał do 1964 roku, prowadził gospodarstwo. Są jeszcze mieszkańcy dzielnicy, którzy go pamiętają - i to na prośbę lokalnej społeczności będzie tam ulica Boruty-Spiechowicza.



Z kolei Franciszek Knapp był jednym z pionierów Szczecina. W czasie wojny służył w Armii Krajowej, po wojnie zamieszkał na Głębokim. Pod koniec lat 40. został aresztowany przez UB, z komunistycznego więzienia wyszedł w 1955 roku.



Jak podkreśla się w uzasadnieniu uchwały - zaangażował się w sprawy osiedla i był ceniony przez lokalną społeczność. Teraz został patronem nowego ronda u zbiegu ulic Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowej i alei Wojska Polskiego.