W regionie sprawdzisz światła swojego samochodu za darmo [ZDJĘCIA]

Na 33 stacjach diagnostycznych w Zachodniopomorskiem sprawdzisz światła za darmo. To efekt policyjnej kampanii "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo".

Jak wynika z policyjnych statystyk, połowa wypadków zimą i jesienią zdarza się po zmroku, choć ruch jest wówczas mniejszy.



Komisarz Mateusz Mićko z zachodniopomorskiej policji apeluje, aby sprawdzać światła regularnie: - Policjanci w tym okresie październik - grudzień, tak jak trwa akcja będą zwracać szczególną uwagę na oświetlenie. Niesprawne światła drastycznie zwiększają powstanie wypadków drogowych.



Dokładnie w ubiegłym roku w okresie październik - grudzień, w naszym regionie, w 119 wypadkach zginęło 10 osób, a ponad 80 zostało rannych.



Jak mówi Bogusław Bryczkowski z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, złe ustawienie świateł, to często po prostu źle włożona nowa żarówka: - Będziemy przede wszystkim zwracali na to uwagę czy światła są dobrze ustawione, ale przede wszystkim, czy właściwe źródło światła jest w danym reflektorze.



Za niesprawne światła grozi nawet 500 złotych mandatu, a policja może też zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badania techniczne do stacji kontroli.



Dodajmy, że lista stacji diagnostycznych, gdzie bezpłatnie można sprawdzić oświetlenie swojego samochodu, dostępna jest na naszej stronie internetowej, ale także na stronach wszystkich komend w naszym regionie.