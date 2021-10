Kołobrzeg: doszło do groźnego wypadku na budowie

Silny wiatr dochodzący w porywach do 100 kilometrów na godzinę daje o sobie znać w całym regionie. Skutki wichury odczuwalne są również nad samym morzem.

W samym Kołobrzegu, straż pożarna interweniowała już 20 razy. Strażaków głównie wzywano do powalonych drzew.Najgroźniejsze było zdarzenie z ulicy Orzechowej w pobliskim Zieleniewie. Krzysztof Azierski z kołobrzeskiej straży pożarnej informuje, że na skutek silnego wiatru doszło do wypadku na budowie domu.- Powaliła się ściana szczytowa z konstrukcją dachową. W wyniku zdarzenia, dwie osoby trafiły do szpitala, trzeci poszkodowany, po przebadaniu, odmówił dalszej pomocy - opowiada Azierski.Wieje również na Bałtyku. Wiatr ma osiągnąć siłę od 7 w porywach nawet do 10 stopni w skali Beauforta. Według prognoz, wiatr nad morzem ma osłabnąć w piątkowy poranek.