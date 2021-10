Powalone drzewa zablokowały część tras kolejowych

Wiatrołomy utrudniają przejazd pociągom.

Godz. 19.00Pociągi do Kostrzyna dojeżdżają już bez problemów - informuje rzecznik prasowy PKP PLK Karol jakubowski. Aby dojechać do Reptowa, nadal trzeba korzystać z komunikacji zastępczej.Godz. 17.00Ruch kolejowy na trasie Kołobrzeg - Goleniów został przywrócony. Tory były zablokowane, bo z powodu wiatru spadło na nie drzewo w które uderzył szynobus. Z utrudnieniami nadal kursują składy ze Szczecina do Reptowa i Kostrzyna. Organizowana jest komunikacja zastępcza.Godz. 16.00Zmiany w komunikacji występują między innymi na liniach Szczecin - Reptowo czy Szczecin - Kostrzyn. We wszystkich lokalizacjach służby techniczne PLK są na miejscu.Do godziny 14:00 w całym kraju stwierdzono 13 przypadków zmian w komunikacji.