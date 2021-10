Nad morzem wieje. Spodziewany deszcz

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Choć prognoza dla Świnoujścia i regionu nie zwiastowała spokojnej nocy, mieszkańcy wysp, z pewnością taką mieli. Wiatr nie przekraczał 20 km/h. Sytuacja zmieniła się w piątek rano.

Obecnie w Świnoujściu wiatr z południowego zachodu, w porywach sięga 30 km/h, czyli podobnie, jak w czwartek. Na ulicach jest odczuwalny, co szczególnie widać po przechodniach, którzy szczelnie zakrywają głowy czapkami, kapturami, nie brakuje też szalików.



W tej chwili jest sucho, jednak według wszelkich prognoz, to ma się zmienić. Nad głowami świnoujścian wiszą masywne chmury. Morze w strefie przybrzeżnej jest spokojne. Za to wiatr w burtę daje się we znaki miejskim promom. Mimo trudności kursują zgodnie z rozkładem.