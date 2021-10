Można zaszczepić się przy Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Personel medyczny czeka przy wejściu na największy cmentarz w Polsce i jeden z największych na świecie.

Przy Bramie Głównej szczecińskiej nekropolii stanął mobilny punkt szczepień.Szczepienia będą odbywać się do 1 listopada. Do niedzieli środek będzie można przyjąć między godz. 13:00 a 17:00, a od poniedziałku od 10:00 do 17:00.- Uważam, że wszyscy powinni się zaszczepić. To nie powinno być tak, że uprzejmie tutaj otwierają i proszą. Po prostu "trzeba wziąć za łeb", jak pan Bóg przykazał, wydać rozkaz i egzekwować. Ludzie umierają, bo się nie zaszczepili. Dajmy im, niech się zaszczepią przy wejściu, może coś pomyślą, może jakaś refleksja nastąpi. - Każdy pomysł, który powoduje zwiększenie ilości szczepień jest dobry. Ja już jestem trzeci raz zaszczepiony, także już sobie spokojnie chodzę po świecie. Uważam, że w każdym punkcie, w którym tylko ludzie chodzą, gdzie są zgromadzenia, powinny być jakieś punkty szczepień. - Mi się wydaje, że to już czas, że na każdego on przychodzi, żeby się zaszczepić, dla własnego zdrowia. - Popieram to, żeby był taki punkt. Właśnie wracam z pogrzebu... - mówili odwiedzający nekropolię szczecinianie.Zaszczepić można się środkiem firm Johnson & Johnson albo Pfizer.