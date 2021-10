Szczecin uczcił węgierskie powstanie przeciwko władzy komunistycznej [WIDEO,ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W piątek z okazji Święta Narodowego Węgier, które przypada w sobotę złożono w Szczecinie kwiaty pod pomnikiem "Chłopca Węgierskiego".

Uroczystość odbyła się w 65. rocznicę Rewolucji z 1956 roku. Przypomnijmy, ludność węgierska powstała wtedy przeciwko władzom komunistycznym, a później broniła się przed interwencją Rosji Sowieckiej - mówi Pal Attila Illes, konsul generalny Węgier.



- W 1956 roku i generalnie w okresie od drugiej wojny światowej aż do zmiany systemu, wspólnie walczyliśmy o wolność, niepodległość naszych państw. Szczególnie 1956 rok był ważny. Wydarzenia na Węgrzech rozpoczęła manifestacja propolska, później następowała wojna przeciwko samej armii czerwonej - tłumaczy Illes.



Polacy, w 1956 roku, bardzo zaangażowali się w pomoc Węgrom - mówi konsul honorowy Węgier Artur Balazs.



- To stąd popłynęła w zasadzie największa pomoc dla Węgrów - zarówno krwi, jak i sprzętu opatrunkowego. Tutaj też były największe protesty, związane z wypadkami w Budapeszcie w 1956 roku. To tutaj właśnie mieszkańcy Szczecina zdobyli wtedy konsulat sowiecki - dodaje Balazs.



Pomnik "Chłopca Węgierskiego" ufundowała jedna z dzielnic Budapesztu, na znak solidarności i wdzięczności narodu węgierskiego za pomoc udzieloną mieszkańcom Budapesztu przez szczecinian.



Pomnik odsłonięto w Szczecinie w 2016 roku. Podczas powstania węgierskiego zginęło prawie trzy tysiące Węgrów, a 200 tys. zostało zmuszonych do emigracji.