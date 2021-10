Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnymi podmuchami wiatru

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed silnymi podmuchami wiatru na północy, w centrum i zachodzie kraju.

W tym celu wystosowano ostrzeżenia 1. i 2. stopnia obowiązujące do godzin wieczornych. Szczególnie silne podmuchy będą występować na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim - poinformował synoptyk Jakub Gawron z IMGW: "Najsilniejsze porywy będą w pasie Wybrzeża - do 110 kilometrów na godzinę. Nieco lżej - w północnej części kraju na wschód - tam do 90 kilometrów na godzinę, a w centrum i zachodzie do 85 kilometrów" - szacował.



Po południu temperatura w Polsce wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą występować zachmurzenia oraz opady deszczu - dodał Jakub Gawron: "Do wieczora najładniejsza pogoda będzie na południu kraju. Na pozostałym obszarze będzie występować umiarkowane zachmurzenie. Na północ od linii Białystok-Wrocław spodziewane są opady deszczu z lokalnymi burzami. Najwięcej opadów ma być na Pomorzu - do 15 milimetrów deszczu" - zapowiedział.



Według prognoz, wiatr ma osłabnąć po północy. Jutro rano silniejsze podmuchy mają występować przede wszystkim na Wybrzeżu.