Akcja studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego potrwa do godz. 14. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stare telewizory, roboty kuchenne czy narzędzia można wymienić na sadzonki kwiatów. Na Jasnych Błoniach odbywa się kolejna edycja akcji "Kwiat za grat".

Do wyboru są kwiaty domowe, ogrodowe i zioła. Od rana po sadzonki ustawiła się spora kolejka.



- Mąż nie potrzebuje elektronarzędzi, są zepsute, więc oddaje. - Wyrzynarka, piła do cięcia drewna... - Inicjatywa bardzo fajna, bo narzędzia zalegają w garażu, do śmieci nie można ich wyrzucić, super - mówili szczecinianie.



- Możecie państwo wybrać sobie sadzonkę na ogród, do trzymania w domu w doniczce, można też wziąć zioła i posadzić w kuchni - zachęcał student WNŚiP.



