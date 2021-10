Jakie wnętrze tunelu pod Świną? Dobór wykładzin i asfaltu

Próbki okładzin ściennych, które wkrótce będą przytwierdzone we wnętrzu tunelu znajdują się w gabinecie Barbary Michalskiej, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Próbki okładzin ściennych, które wkrótce będą przytwierdzone we wnętrzu tunelu znajdują się w gabinecie Barbary Michalskiej, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na budowie tunelu w Świnoujściu trwają prace związane z powstaniem wyjść ewakuacyjnych. Przyszedł także czas urządzania jego wnętrza.

Ekipy budowlane rozpoczynają wyposażanie przewiertu. Nam udało się zobaczyć propozycję okładzin, jakie zostaną zamontowane na ścianach tunelu.



Próbki okładzin ściennych, które wkrótce będą przytwierdzone we wnętrzu tunelu znajdują się w gabinecie Barbary Michalskiej, zastępczyni prezydenta Świnoujścia.



- W tej chwili dobieramy te elementy okładzin, są różne rozwiązania. Troszkę inne wymogi techniczne są w samym tunelu, wewnątrz, w tym przewiercie, inne na wjazdach do tunelu. I te okładziny, na przykład wewnętrzne, muszą spełniać też parametry akustyczne - tłumaczyła Barbara Michalska.



Dobrany materiał spełniać musi kilka wymogów - dotyczących parametrów akustycznych, wizualnych, ale też przeciwpożarowych.



- Wygląd jest bardzo ważny, wbrew pozorom nie tylko ze względów estetycznych, ale również z powodów bezpieczeństwa. W związku z tym, że tunel jest w pewnym sensie klaustrofobiczny ważna jest tam iluminacja światła. Na pewno będzie to jasny asfalt. Nie może być bardzo ciemny z uwagi na odblaski, jak również okładziny ścienne w tym tunelu, już wiadomo, że będą jasne - zapowiedziała.



W przyszłym tygodniu gotowa ma być wizualizacja wnętrza inwestycji.