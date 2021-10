Policjanci apelują o czujność w podobnych przypadkach. "Czerwona lampka" powinna nam się zapalić zwłaszcza, kiedy osoba dzwoniąca prosi o zainstalowanie na naszym sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji. Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

50-latka ze Szczecina dała się zwieść oszustowi „na pracownika banku" - straciła 30 tysięcy.

Mężczyzna, który do niej zadzwonił podając się za pracownika banku, zapytał czy wykonała konkretny przelew. Kiedy ta zaprzeczyła, przekonał ją, że prawdopodobnie doszło do oszustwa i zasugerował zainstalowanie aplikacji.



Dzięki temu przechwycił jej login i hasło do banku. Dokonując kilkudziesięciu transakcji ukradł jej pieniądze.



Policjanci apelują o czujność w podobnych przypadkach. "Czerwona lampka" powinna nam się zapalić zwłaszcza, kiedy osoba dzwoniąca prosi o zainstalowanie na naszym sprzęcie jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji.



Jeśli mamy podejrzenia, co do uczciwości rozmówcy, lepiej powiadomić o sprawie policję.