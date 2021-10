Awaria systemu dozującego chlor była przyczyną zatrucia gości w basenie jednego z hoteli w Kołobrzegu. Do szpitali trafiło w piątek pięć osób - w tym dzieci.

W momencie awarii w hotelu przebywało kilkadziesiąt osób. Zatruli się goście, którzy w piątkowe popołudnie korzystali z basenu. Do szpitali w Kołobrzegu i Koszalinie trafiło ostatecznie pięć osób, w tym czworo dzieci.Wszyscy byli przytomni, ale uskarżali się na problemy oddechowe. Pozostałych gości i pracowników hotelu ewakuowano na czas pracy strażaków, w tym specjalnej grupy chemicznej z Koszalina.Przeprowadzone badania potwierdziły czterokrotnie podwyższone stężenie chloru w basenach. Obecnie już wiadomo, że nie zawinił człowiek, lecz urządzenie dozujące substancję do wody.Po przewietrzeniu hotelu obiekt wrócił do normalnego funkcjonowania.