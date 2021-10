Manewry Czerwonego Krzyża - ćwiczą Polacy z Niemcami [ZDJĘCIA]

Manewry "Diadem", bo taką nazwę nosi sobotnia akcja prowadzona przez Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż, zaczęły się o godzinie 10 w Heringsdorfie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Manewry "Diadem", bo taką nazwę nosi sobotnia akcja prowadzona przez Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż, zaczęły się o godzinie 10 w Heringsdorfie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Manewry "Diadem", bo taką nazwę nosi sobotnia akcja prowadzona przez Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż, zaczęły się o godzinie 10 w Heringsdorfie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Manewry "Diadem", bo taką nazwę nosi sobotnia akcja prowadzona przez Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż, zaczęły się o godzinie 10 w Heringsdorfie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na boisku przy Świnoujskiej Uznam Arenie stanął szpital polowy dla 50 pacjentów. W sobotę trafiły tam pierwsze osoby, które uległy obrażeniom w pożarze Domu Pomocy Społecznej po niemieckiej stronie wyspy Uznam.

To scenariusz ćwiczeń prowadzonych przez Czerwony Krzyż.



Pierwsi pacjenci do postawionego na świnoujskim boisku szpitala polowego trafili o godzinie 13. Ambulanse i busy dowoziły poszkodowanych, którymi zajęli się wolontariusze i medycy.



- Od wczoraj przebywamy w koncentracji sił i środków. Dzisiaj zostaliśmy zadysponowania do postawienia szpitala polowego po stronie polskiej. Z niemieckiej części wyspy Uznam będą ewakuowane osoby poszkodowane z domu pomocy społecznej, które w wyniku pożaru uległy różnym obrażeniom - mówi Paweł Ochim, grupa ratownictwa PCK Koszalin.



Nasz rozmówca dodaje, że Niemiecki Czerwony Krzyż przed wejściem do szpitala polowego zorganizował punkt triage (triage to procedura stosowana w medycynie ratunkowej, która pozwala służbom medycznym na segregację chorych wymagających pomocy w zależności od ciężkości schorzeń bądź obrażeń).



- W momencie, gdy poszkodowani będą do nas napływać, będą tam szybko przebadani, zakwalifikowani i dostarczeni do odpowiedniej strefy - wyjaśnia Ochim.



Ćwiczenia były pierwszymi, które prowadzono na tak szeroką skalę w rejonie Pomorza.