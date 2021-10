Kończy się odpust na Rudziance. W niedzielę m.in. procesja i koncert

Procesja różańcowa na Prawobrzeżu, potem msza święta i koncert patriotyczny zakończą całotygodniowe uroczystości odpustowe w nowej szczecińskiej parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki Nad Rudzianką.

Od 10.30 procesja przejdzie z Sanktuarium na os. Słonecznym do parafii pw. bł. ks. Jerzego - zaprasza ks. Sylwester Marcula, proboszcz parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie.- To procesja różańcowa z krzyżami: chcemy modlić się w intencji ojczyzny, chcemy modlić się za każdego Polaka i Polkę, chcemy modlić się za nasze rodziny, za Kościół katolicki. Chcemy iść z krzyżami, żeby ten krzyż przypominał, że Jezus Chrystus oddał życie za każdego z nas - podkreślił ks. Marcula.Po mszy odbędzie się koncert patriotyczny i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i ludowych oraz festyn.- To czas, żeby spędzić go wspólnie i radośnie, żeby cieszyć się z tego, ze mieliśmy takiego świętego kapłana, w którego możemy się zapatrywać. W którym możemy dopatrywać się ideałów, które dziś zagubiły się wielu młodym ludziom - dodał ks. Marcula.Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapelanem Solidarności. 19 października 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Jego grób znajduje się przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.