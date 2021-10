Utrudnienia w ruchu - rowerzyści domagają się rozwoju infrastruktury

Uwaga kierowcy i pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej: w związku z planowanym przejazdem grupy rowerzystów od godziny 11 nastąpić mogą utrudnienia w poruszaniu się ulicami Szczecina.

Kłopoty z płynną jazdą dotyczyć będą m.in. okolic Wałów Chrobrego oraz kilkudziesięciu ulic w centrum miasta.







Tym samym sporych opóźnień w kursowaniu komunikacji miejskiej mogą spodziewać się użytkownicy ośmiu linii tramwajowych i 17 linii autobusowych.

Trasa przejazdu będzie przebiegać ulicami:

Szczerbcowa – Wały Chrobrego (Muzeum Narodowe) – Małopolska – Plac Solidarności – al. Kwiatowa – Bałuki – św. Wojciecha – pl. Zwycięstwa – Kopernika – Pl. Dziecka – Narutowicza – al. Piastów – Ku Słońcu – Sikorskiego – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Soplicy – Gorkiego – Mickiewicza – Sienkiewicza – Waryńskiego – pl. Jakuba Wujka – Siemiradzkiego – Skłodowskiej-Curie – Ostrawicka – al. Wojska Polskiego – Wincentego Pola – Fałata – Różanka – Zalewskiego – Park Kasprowicza – Piotra Skargi – Jasne Błonia – pl. Armii Krajowej – al. Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – Piłsudskiego – pl. Rodła – Matejki – Platanowa – Starzyńskiego – Szczerbcowa – Pobożnego – pl. Adama Mickiewicza.Na czas przejazdu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu w/w ulic.Utrudnienia dotyczyć będą linii tramwajowych: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 oraz 12 i linii autobusowych: B, C, 53, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 75, 81, 83, 86, 87, 101, 107 oraz 835.Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.Zgromadzenie przebiegnie w ramach akcji "Wyrażania potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej w Szczecinie oraz zachęta mieszkańców Szczecina oraz gości odwiedzających nasz miasto do aktywnego spędzania czasu wolnego jako formy poprawy swojego zdrowia".Akcja organizowana jest przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15.