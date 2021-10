Zmotoryzowani pomagają zwierzakom. Możesz i Ty!

Organizatorzy zapraszają na parking przy Centrum Handlowym Molo przy ulicy Mieszka I. źródło: https://www.facebook.com/events/

Spotkanie fanów motoryzacji, którzy chcą pomóc zwierzętom - "MOTO TOZ" odbędzie się w niedzielę na parkingu Atrium Molo w Szczecinie. W planach są konkursy, loterie i licytacje.

Cel to zbiórka pieniędzy na operacje dla zwierząt, którymi opiekuje się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.



- Będą to samochody modyfikowane, z jakimś fajnym car-audio, klasyczne, oldskulowe..., praktycznie każdy samochód, który cieszy oko przyjedzie, żeby się pokazać, żeby można było zrobić zdjęcie - zapowiada w Radiu Szczecin, w programie "Aktywna Sobota" Igor Odziemczyk, organizator.



Start imprezy o godz. 11. Zabawa potrwa do godz. 16.



Podczas wydarzenia zbierana będzie również karma, koce, kołdry, kuwety, obroże i żwirek dla kotów.



Przy wejściu pobierany będzie dobrowolny datek do puszki.