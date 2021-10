Obeszli Polskę pieszo, a teraz podsumowali swoją wyprawę w Radiu Szczecin.

- Muszę przyznać, że gościnność mocno nas zaskoczyła. Wschód był bardzo miły: tam były zaproszenia na kawę czy podładowanie telefonu, ale po zachodniej stronie, gdy zeszliśmy z gór to praktycznie nie musieliśmy już rozkładać namiotu - zdradziła.



Milena i Marcin, podróżnicy z Pobierowa mają ponad 3,5 tysiąca kilometrów "w nogach", przynajmniej setkę noclegów pod namiotem lub wiatami, ale to nie koniec wyliczanki.- Zużyliśmy po pięć par butów, ale co zobaczyliśmy, to nasze. Jadąc rowerem czy autem wiele rzeczy nam umyka. Jak idziemy pieszo możemy przyjrzeć się dokładnie - podkreśliła.Jednym z najprzyjemniejszych elementów tej podróży były spotkania na trasie z przypadkowymi ludźmi - przyznaje Milena.Podróżnicy zapewniają, że to nie jest ich ostatnia tak duża wyprawa. Ich wędrówki możecie śledzić na facebookowym profilu