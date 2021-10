Marlena Maląg o RKO: rodzina to fundament, z tego kursu nie zejdziemy

Pieniądze potrzebne, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci - tak, o wprowadzanym przez rząd programie "Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego", mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Mowa o 12 tysiącach złotych na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od dwunastego do 36. miesiąca życia. Rodzice zdecydują, czy pobiorą 500 złotych miesięcznie przez 2 lata - bądź tysiąc przez rok. Wsparcie ruszy w kwietniu, z wyrównaniem od stycznia.Minister Maląg zapewniła, że program będzie uchwalony w terminie - nawet gdyby doszło do przeciągania prac w Senacie.- Jeżeli Senat odrzuci, to ustawa - tak czy tak - wróci do Sejmu, a więc my odrzucimy uchwałę Senatu. Według naszych obliczeń, podpis pana prezydenta będzie gdzieś najpóźniej pod koniec listopada lub na początku grudnia. My jesteśmy więc w pełni przygotowani. Świadczenie to będzie obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni automatycznie. Podobnie jak będziemy obsługiwać program "500 PLUS" czy prowadziliśmy "Dobry Start". Tutaj zapewniam Polaków, że z tego kursu polskiej rodziny nie zejdziemy - informowała Maląg.Zwróciliśmy uwagę, że program "Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego" nie jest tak dobrze znany, jak "500+". W odpowiedzi, minister Maląg mówiła o kampanii promocyjnej, dzięki której informacja o nowym świadczeniu dotrze do Polaków.