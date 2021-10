Licealiści pomagają seniorom

Akcja Generacja to darmowe spotkania dla osób w każdym wieku. źródło: https://www.facebook.com/seniorszczecin/

Uczniowie II LO szkolą w obsłudze komputerów i telefonów; jest też koło językowe i fotograficzne. Wszystko po to, by ludzie starsi jak najdłużej czuli się aktywni i sprawni.

- Pomagamy szczecińskim seniorom, osobom starszym aktywizować się i wrócić do tego, żeby nigdy nie powiedzieć: "jestem stary, jest nudno, jest źle" - tłumaczy Radosław Kempa, prezes Stowarzyszenia Akademia Wiedzy.



Akcja Generacja to darmowe spotkania dla osób w każdym wieku. 17-letnia Marysia, wolontariuszka z II LO prowadzi lekcje języka angielskiego.



- Zauważyłam, że moje umiejętności języka angielskiego pomagają się rozwijać seniorkom. Samo to uczucie, że mogę komuś pomóc - byłam naprawdę szczęśliwa - przyznała Marysia.



Zapisy na zajęcia trwają - Akcja Generacja - tel. 508 199 196.