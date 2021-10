Odkrywamy kolejne tajemnice historii w Radiu Szczecin

Zaledwie trzy dekady temu - to właśnie wtedy wojska sowieckie opuszczały Polskę odsłaniając jednocześnie zgliszcza terenów koszar i całe "morze" tajemnic.

Spod wielu pilnie strzeżonych obiektów zniknęły budki wartownicze - jak chociażby w Bornem Sulinowie - miejscowości, która zupełnie zniknęła z mapy na pół wieku i dopiero w latach 90 odzyskała prawa miejskie. Dziś w audycji "Nie tak dawno temu" postaramy się odnaleźć odpowiedzi na kilka pytań: po pierwsze, czy na terenie naszego regionu w okresie zimnej wojny znajdowały się sowieckie głowice nuklearne, a jeśli tak - to ile mogło ich być.Z drugiej strony - przeciwko obecności sowietów w Polsce protestowała młodzież, która w tamtych czasach była określana jako "zbuntowana”. Z tą młodzieżą również rozmawialiśmy i pytaliśmy, ile odwagi kosztowały te protesty - pilnie obserwowane przecież przez bezpiekę. Opowiadał o nich jeden z zaproszonych gości - doktor Michał Siedziako ze szczecińskiego oddziału IPN.- To są głównie manifestacje uliczne, dosyć dynamiczne, na których dochodzi też do starć z milicją. Manifestuje się m.in. przed konsulatem radzieckim w Szczecinie przy ulicy Piotra Skargi. Manifestuje się także przed koszarami Armii Radzieckiej - powiedział Siedziako.Początek audycji tuż po Wiadomościach o godzinie 17.00. Znajdziecie ją też na radioszczecin.pl/nietakdawnotemu oraz na platformie Spotify.