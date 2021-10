Grecy świętują niepodległość. Konsul o relacjach z Polską i futbolu

Na obchody do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechał konsul Republiki Grecji w Warszawie Spiros Vurtsis. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wystawa, koncert i nabożeństwo w cerkwi, czyli Grecy w Szczecinie świętują dwusetną rocznicę odzyskania niepodległości.

Na obchody do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechał konsul Republiki Grecji w Warszawie Spiros Vurtsis. Rozmawiał z nim nasz reporter Kamil Nieradka.



- Jestem tutaj, aby pokazać naszym rodakom, że ojczyzna o nich pamięta. Nie jest to wielka społeczność, ale wartościowa. Po rozmowach z moimi rodakami wiem, że czują się tutaj bardzo dobrze i uczestniczą w życiu miasta na równych prawach i warto podkreślić, że relacje Polski i Grecji były też zawsze bardzo dobre - powiedział Vurtsis.



- Dla Greków ponoć piłka nożna jest potrzebna do życia jak chleb i powietrze. Środkowy obrońca Pogoni Szczecin jest Grekiem. Konstantinos Triantafyllopoulos ma wielki szacunek wśród kibiców - dodał Kamil Nieradka.



- A u nas Gmoch, Warzecha, Wandzik - też są darzeni wielkim szacunkiem. Mogę się pochwalić, że Józef Wandzik mieszka w moim sąsiedztwie - podkreślił Spiros Vurtsis.



Walki o niepodległość Grecji rozpoczęły się w 1821 roku. Wojna trwała 9 lat, zakończyła się sukcesem i wyjściem narodu spod jarzma tureckiego. Na tablicy pamiątkowej, kluczowej dla przebiegu powstania bitwy pod Petą jako polegli wymienieni są również czterej oficerowie z Polski.