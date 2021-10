Świnoujskie autobusy już niedługo z defibrylatorami [ZDJĘCIA]

Autobusy świnoujskiej komunikacji już niedługą staną się - kursującymi po ulicach miasta - ambulansami.

W każdym pojeździe zamontowane będą defibrylatory. Kierowcy już przeszli szkolenia z ich obsługi. Teraz przyszedł czas na kupno urządzeń.Świnoujście, jako jedyne miasto w Polsce będzie dysponowało kilkudziesięcioma defibrylatorami w przestrzeni publicznej. O ich pozyskanie WOPR Świnoujście starał się od lat, mówił Jarosław Włodarczyk instruktor ratownictwa.- Jako ratownicy wywołaliśmy temat, że warto by było świnoujską komunikację - autobusy wyposażyć w takie urządzenia do ratowania życia. Będą to wtedy takie jeżdżące karetki. Będą tam pracownicy komunikacji, mam tu na myśli kierowców, którzy już zostali przeszkoleni z tego sprzętu przez nas - dodał Włodarczyk.Kupno urządzeń będzie kosztowało niemal 430 tys. zł, a środki na nie udało się pozyskać z budżetu obywatelskiego. W ramach projektu, ratownicy szkolą też mieszkańców w udzielaniu pierwszej pomocy.- Wielu ludzi zainteresowało się tym tematem i zgłosili się do nas na szkolenia. Oczywiście szkolenia będą bezpłatne - podkreślał Włodarczyk.Urządzenia zakupione zostaną już w przyszłym roku.