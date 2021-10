Terytorialsi kończą ćwiczenia z sojusznikami [ZDJĘCIA]

Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Zachodniopomorscy Terytorialsi kończą - trwające od 13 października - ćwiczenia taktyczne, na poligonie w Drawsku Pomorskim.

To wspólne manewry z żołnierzami amerykańskimi i 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.



Terytorialsi z Choszczna mieli okazję ćwiczyć tzw. wprowadzenie do rejonu działań wojsk sojuszniczych.



W praktyce, ćwiczenie to polegało na zabezpieczaniu lądowisk i szlaków, gdzie przybywały pododdziały US Army oraz ochrona obiektów wykorzystywanych przez sojusznicze siły wsparcia.



W drawskim ćwiczeniu, po stronie Wojsk Obrony Terytorialnej, uczestniczyło ogółem prawie 300 żołnierzy ze 141. batalionu lekkiej piechoty.



Łącznie wzięło w nim udział około tysiąca polskich i amerykańskich żołnierzy oraz ich sprzęt. Zachodniopomorscy terytorialsi szkolili się już w tym roku kilkukrotnie w działaniach przeciwkryzysowych ze strażą pożarną, strażą graniczą, WOPR-em czy policją.