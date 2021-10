Świnoujście zabezpiecza egzotyczne rośliny na zimę [ZDJĘCIA]

Egzotyczny ogród przy świnoujskiej promenadzie robi wrażenie także teraz, gdy jesień zaczęła się na dobre. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Egzotyczny ogród przy świnoujskiej promenadzie robi wrażenie także teraz, gdy jesień zaczęła się na dobre. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Egzotyczny ogród przy świnoujskiej promenadzie robi wrażenie także teraz, gdy jesień zaczęła się na dobre. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Egzotyczny ogród przy świnoujskiej promenadzie robi wrażenie także teraz, gdy jesień zaczęła się na dobre. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

75 egzotycznych gatunków roślin, a wśród nich palmy, juki i drzewko oliwne - wszystkie powoli szykują się do "hibernacji", a miasto szykuje się do ogrzania ich zimą.

- Super jest zrobione, jeszcze dwa lata temu, trzy tego nie było. - Pierwszy raz tutaj jestem i podziwiam. Pięknie to wygląda - mówią turyści odwiedzający Świnoujście.



Na razie temperatury pozwalają na to, by m.in. palmy podziwiać w pełnej krasie, ale już niedługo zacznie się ich zimowe ubieranie. Wszystko po to, by chłodne miesiące przetrwały bez szwanku.



- Jak co roku zabezpieczamy ten nasz ogród rajski. Mamy przygotowane namioty, a jeżeli nie będzie konieczności ich montażu, w zależności od tego, jaka będzie zima, to będą zabezpieczane albo specjalną instalacją elektryczną, która ogrzewa pnie drzew, albo dodatkowo właśnie fizeliną - wyjaśnia Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



W przyszłości ogród ma przybrać charakter całoroczny, okryty będzie kopułą, do której można będzie wejść.