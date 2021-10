Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do 28 października w Chominie, Jatkach i Kaleniu będzie można, bez rejestracji, zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Dodatkowo osoby po 70. roku życia, będą mogły wykonać szczepienie przeciw grypie.



We wtorek w Chominie punkt stanie w Ośrodku Zdrowia. Preparat będzie można przyjąć od godz. 8 do 12.



W środę szczepienia będą dostępne w Kaleniu, przy świetlicy wiejskiej, od godz. 17 do 17.30. Natomiast w czwartek punkt pojawi się w Jatkach. Tam, również przy świetlicy wiejskiej, będzie się można zaszczepić między 17 a 17.30.