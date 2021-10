Jeszcze do piątku można wysyłać zgłoszenia do konkursu fotograficznego „Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców - 730 lat Kolegiaty Pomnika Historii”.

Zwycięskie prace znajdą się w kalendarzu miejskim na rok 2022, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe.To już dziesiąta edycja akcji, której celem jest promocja Stargardu. W tym roku motywem przewodnim jest kolegiata, która w 2022 r. obchodzić będzie 730. rocznicę powstania.Zgłaszane fotografie nie muszą być wykonane w tym roku, preferowane są zdjęcia w poziomie. Każdy może dostarczyć maksymalnie trzy zdjęcia w formie odbitki, w formacie co najmniej A4, oraz na nośniku. Do zgłoszenia należy dołączyć formularz - dostępny na stronie stargard.eu . Czas jest do piątku - wyniki poznamy 12 listopada.