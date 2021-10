Autobusem przez tunel w Świnoujściu. Spór o przyszłość komunikacji

Wizualizacje tunelu w Świnoujściu. Mat. UM Świnoujście

W Świnoujściu trwa dyskusja nad przebiegiem tras linii autobusowych po otwarciu tunelu.

Nad rozwiązaniami dyskutują radni i przedstawiciele samorządu. Pierwsza koncepcja okazała się powodem sporu, a dotyczy połączenia autobusowego przez tunel.



Jak połączyć komunikacyjnie dwie wyspy? To zagwozdka nad którą pracują samorządowcy. Pomysł przedstawiony przez prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza zakłada wprowadzenie nowej linii "Tunelowej", która połączy centrum Uznamu z węzłem przesiadkowym w okolicach przeprawy promów Bielik - w Warszowie.



- Dojadę autobusem z Karsiborza, z Przytoru, Łunowa, albo wsiądę do autobusu linii "T" i pojadę co centrum miasta, albo wsiądę na prom - mówi Żmurkiewicz.



To rozwiązanie nie zachwyciło wszystkich. Za bezpośrednim połączeniem Uznamu z wyspą Karsibór i dzielnicami prawobrzeża - Łunowem czy Przytorem, optuje Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia.



- Po to budujemy tunel, abyśmy mogli z centrum miasta dojechać komunikacją publiczną do centrum Karsibnorza, czy Przytoru - mówi Michalska.



Takiego rozwiązania oczekują tez mieszkańcy prawobrzeżnych dzielnic. Obecnie trwa wprowadzanie zmian, które pomogą rozwiązać komunikacyjny konflikt.