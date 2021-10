Dodatkowe oznakowanie pojawiło się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie. Na wszystkich znakach D-18 „Parking” od teraz będzie napis „Płatny”.

Doklejanie naklejek pracownicy NiOL rozpoczęli we wtorek. To po to, by kierowcy, zwłaszcza przyjezdni, wiedzieli, że znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania.



Akcja doklejania napisów potrwa kilka tygodni.