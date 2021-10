Mariusz G. nielegalnie uzyskiwał pełnomocnictwa do reprezentowania kobiet w sądach czy urzędach, dzięki czemu zaciągnął wysoki kredyt, przywłaszczył prawie 180 tys. złotych czy mieszkanie jednej z zamordowanych. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

45-letni Mariusz G. odpowie za zabójstwo trzech kobiet i przejęcie ich majątku. Grozi mu dożywocie.

Proces w sprawie Mariusza G. ruszy w czwartek w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Mężczyzna jest oskarżony o to, że w latach 2016-2019 brutalnie zamordował dwie mieszkanki Kołobrzegu i jedną kobietę pochodzącą z województwa kujawsko-pomorskiego.



Według prokuratury mężczyzna miał mordować swoje ofiary dla pieniędzy.



Mariusz G. nielegalnie uzyskiwał pełnomocnictwa do reprezentowania kobiet w sądach czy urzędach, dzięki czemu zaciągnął wysoki kredyt, przywłaszczył prawie 180 tys. złotych czy mieszkanie jednej z zamordowanych.



Mariuszowi G. grozi dożywocie. W tej sprawie oskarżone są też cztery inne osoby, które miały pomagać mężczyźnie w popełnianiu przestępstw zagrożonych karą więzienia od pięciu do ośmiu lat.